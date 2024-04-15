Белорусские лесники ликвидировали пожар с территории Украины

Пожар, который возник на территории Украины и перебросился на нашу территорию, потушили белорусские лесники. Пострадало лишь полгектара болотистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг был обнаружен с помощью автоматизированной системы видеонаблюдения, которая в очередной раз доказала свою эффективность. На место, охваченное огнем, оперативно прибыла лесная охрана. Были задействованы трактор с плугом, пожарный автомобиль. Очаг возгорания на территории Полесского лесхоза удалось ликвидировать оперативно.