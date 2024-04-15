Прямой эфир

Белорусские лесники ликвидировали пожар с территории Украины

15 апреля 2024 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пожар, который возник на территории Украины и перебросился на нашу территорию, потушили белорусские лесники. Пострадало лишь полгектара болотистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские лесники ликвидировали пожар с территории Украины-1

Очаг был обнаружен с помощью автоматизированной системы видеонаблюдения, которая в очередной раз доказала свою эффективность. На место, охваченное огнем, оперативно прибыла лесная охрана. Были задействованы трактор с плугом, пожарный автомобиль. Очаг возгорания на территории Полесского лесхоза удалось ликвидировать оперативно.

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет
10 апреля 2024 19:03

Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей
09 апреля 2024 10:45

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП
08 апреля 2024 17:43

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице
05 апреля 2024 10:38

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице

В минском метро произошло задымление
30 марта 2024 11:11

В минском метро произошло задымление

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника
29 марта 2024 13:32

В Беларуси задержали двух мужчин, планировавших нападение на пограничника

Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе
28 марта 2024 16:50

Водитель МАЗа насмерть сбил инспектора Госавтоинспекции в Пинском районе

В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус
26 марта 2024 07:57

В списке жертв теракта в «Крокус Сити Холле» есть ещё один белорус

На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца
25 марта 2024 16:54

На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили избитого иностранца

Медики борются за жизнь белоруса, пострадавшего после теракта в Подмосковье
23 марта 2024 07:55

Медики борются за жизнь белоруса, пострадавшего после теракта в Подмосковье

МИД Беларуси: чудовищный теракт в Москве не может иметь оправданий
23 марта 2024 05:49

МИД Беларуси: чудовищный теракт в Москве не может иметь оправданий

Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске
23 марта 2024 05:38

Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске