На борту был Роман Протасевич. Что известно об экстренной посадке самолёта ирландской авиакомпании в Минске?

Новости Беларуси. Днем 23 мая в Национальном аэропорту Минск совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Борт выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс. Из-за сообщения о минировании пилоты запросили помощь у нашей страны. И такая помощь была оказана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Аэропорт Минск получил сообщение в 12:50. Борт подал условный код 7700 – это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. По решению командира воздушного судна уже в 13:15 самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск. По траектории этого полета лайнер на крейсерской скорости и высоте в районе Лиды резко поворачивает на восток. И хотя до Вильнюса расстояние ближе, пилоты запрашивают помощь у государства, в небе над которым находятся в момент ЧП. Обратились именно к Минску. Пилоты действовали в соответствии с инструкциями в такой ситуации. Разрешение на посадку также было дано согласно международным договорам.

О ситуации было тут же доложено Президенту. Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать, в этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей. Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. В аэропорту посадка прошла успешно. По тревоге были подняты все экстренные службы. К месту в течение минуты была направлена аварийно-спасательная техника МЧС. Сообщение о минировании оказалось ложным. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Также информация от МВД: саперно-пиротехническая группа внутренних войск обследовала багаж пассажиров, борт самолета и прилегающую к самолету территорию. Взрывных устройств не обнаружено.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

В 13:08 от «Белаэронавигации» поступило сообщение о возможной аварийной посадке самолета. И в 13:09 незамедлительно была направлена техника МЧС. Не только из ближайшего подразделения (это поселок Сокол), но и другая специальная техника Минского областного, Минского городского управлений и Республиканского отряда специального назначения. Всего 17 единиц прибыли к месту, были готовы к реагированию на любые возникающие ситуации, однако, к счастью, помощь МЧС не понадобилась.

Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта Минск:

Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр службой авиационной безопасности. И, соответственно, после прохождения всех этих процедур и досмотра багажа командиром будет принято решение о вылете.