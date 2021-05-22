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Участнице патриотических акций разбили окна в доме и угрожали расправой

22 мая 2021 16:53
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Новости Беларуси. Минувшей ночью воспитательнице детского сада камнями разбили три окна в доме, а до этого ее личные данные опубликовали в экстремистском Telegram-канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участнице патриотических акций разбили окна в доме и угрожали расправой-1

Все это – месть за то, что женщина не только участвовала в патриотических акциях, но и активно ведет социальные сети. Перед тем, как было совершено преступление, в ее адрес начали поступать угрозы и обещания учинить расправу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Виновные понесут заслуженное наказание.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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