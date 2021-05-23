Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск

Из-за сообщения о минировании пилоты запросили помощь у нашей страны. О ситуации было доложено Президенту, и Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. «В этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей», – приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого». Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. В аэропорту посадка прошла успешно. По тревоге были подняты все экстренные службы.

Андрей Гурцевич, начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Были приведены в готовность номер один. Это делается с целью того, чтобы определить и оценить обстановку, в дальнейшем принять правильное решение. После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-то форс-мажорных обстоятельств.