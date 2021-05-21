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В Минском районе пьяный водитель не справился с управлением, машина опрокинулась

21 мая 2021 13:27
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Новости Беларуси. Легковушка опрокинулась в Минском районе. Водитель был пьян, сообщилась в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе пьяный водитель не справился с управлением, машина опрокинулась-1

 

На 3-м километре трассы Петришки – Лошаны житель Бреста на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина опрокинулась.

Как оказалось, водитель был пьян. С травмами он госпитализирован. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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