В Минском районе пьяный водитель не справился с управлением, машина опрокинулась

Новости Беларуси. Легковушка опрокинулась в Минском районе. Водитель был пьян, сообщилась в программе «Минщина» на СТВ.

На 3-м километре трассы Петришки – Лошаны житель Бреста на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина опрокинулась.

Как оказалось, водитель был пьян. С травмами он госпитализирован. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.