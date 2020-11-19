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Мужчина повесил БЧБ-флаг на здании школы и угрожал сторожу ножом

19 ноября 2020 11:59
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Новости Беларуси. 30-летний сельчанин повесил на здание школы бело-красно-белый флаг с «Погоней», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда сторож попробовал этому воспрепятствовать, мужчина пригрозил ножом.

Позже выяснилось, что злоумышленник поспорил с другом.

Мужчина повесил БЧБ-флаг на здании школы и угрожал сторожу ножом-1

Маргарита Говрова, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции выяснили, что около часа ночи на территорию школьного двора наведался незнакомец. Мужчина принес с собой стремянку, с помощью нее повесил бело-красно-белую символику с «Погоней» на здание средней школы.

Когда сторож выбежал и пытался пресечь противоправные действия, незнакомец достал нож и начал угрожать. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник школы забежал в помещение и уже оттуда вызвал милицию. Злоумышленнику удалось скрыться, однако на следующий день в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был задержан по месту жительства.

Мужчина повесил БЧБ-флаг на здании школы и угрожал сторожу ножом-4

Удивительно, что в плохую историю попал человек, который никогда не имел проблем с законом. Он семьянин, отец двоих детей и работает специалистом по продажам. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

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# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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