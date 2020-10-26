В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство

В Гомеле обнаружено самодельное взрывное устройство. Его спрятали под БЧБ-флагом.

Новости Беларуси. Белорусские протесты не просто радикализируются, а приобретают характер террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История, о которой пойдет речь, дает все больше оснований утверждать это.

Разумеется, целью были люди, которые попытались бы его снять. Однако трагедии удалось избежать. Устройство обезвредили.

Примерно около 0.30 поступило в нашу дежурную часть сообщение от дежурного УВД Гомельского облисполкома о том, что на пустыре, вблизи Обкомовского озера, обнаружено полотнище бело-красно-белого цвета, у основания которого находится коробка с проводами.

Примерно через 8 минут группа убыла по данному адресу. По прибытии на место нами была обследована территория, на которой был обнаружен подозрительный предмет.