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В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство

26 октября 2020 13:58
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Новости Беларуси. Белорусские протесты не просто радикализируются, а приобретают характер террористической угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История, о которой пойдет речь, дает все больше оснований утверждать это.

В Гомеле обнаружено самодельное взрывное устройство. Его спрятали под БЧБ-флагом.  

В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство-1

Разумеется, целью были люди, которые попытались бы его снять. Однако трагедии удалось избежать. Устройство обезвредили.

В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство-4

Примерно около 0.30 поступило в нашу дежурную часть сообщение от дежурного УВД Гомельского облисполкома о том, что на пустыре, вблизи Обкомовского озера, обнаружено полотнище бело-красно-белого цвета, у основания которого находится коробка с проводами.

Примерно через 8 минут группа убыла по данному адресу. По прибытии на место нами была обследована территория, на которой был обнаружен подозрительный предмет.

В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство-7

При помощи служебной собаки и специального оборудования данный предмет был обезврежен и передан сотрудникам Следственного комитета для проведения экспертизы.

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В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство-10

Специалисты объясняют, что на практике с подобными устройствами сталкиваются редко. Разбираться во всех деталях продолжат следователи. Возбуждено уголовное дело.

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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