Мошенники из Минска и Праги по чужим банковским карточкам покупали технику из США и Европы и перепродавали ее. Сумма ущерба – более $250 тысяч

Новости Беларуси. Мошенники из Минска и Праги четыре года похищали товары из Интернет-магазинов Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Международная преступная группа использовала чужие банковские карточки и покупала дорогостоящую технику. А уже затем ноутбуки, фотоаппараты, телевизоры переправлялась на территорию России и Литвы.

Финал громкого дела. Завершено расследование в отношении участников международной преступной группы. По словам оперативников, главными жертвами были граждане США. Более 250 тысяч долларов – именно на такую сумму должна была пополниться копилка похитителей.

Схему хищения мошенники продумали до мелочей. Местом преступления стало виртуальное пространство. Для совершения покупок в Интернет-магазинах Соединенных Штатов и стран Западной Европы молодые люди использовали чужие банковские пластиковые карточки. Далее товары оформлялись на подставных лиц, жителей США, и только потом по цепочке отправлялись в Литву и Россию.

Ноутбуки, фотоаппараты, телевизоры – такую «дорогостоящую картину» увидели оперативники при задержании мошенников. К слову, это далеко не все обвинения.

Игорь Макушенко, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Они занимались рекламированием порнографии в сети Интернет, уклонялись от уплаты налогов, занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Обвинения предъявлены по ряду статей. В частности, основная, наиболее тяжкая статья, – это ч. 4 ст. 212, то есть именно хищение из Интернет-магазинов.

По словам следователей, Интернет-хищение было главным заработком 25-летних мошенников. Пока установлены не все участники преступной группы. Сейчас задержаны двое белорусов и россиянин. Нашумевшее международное дело уже передано в Генеральную прокуратуру. Окончательную точку поставит суд.

Трое подозреваемых сегодня находятся под стражей. Им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.