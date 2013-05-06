В Иркутской области России разбился вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек

Новости России. В Иркутской области России разбился вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС. Он участвовал в мониторинге паводковой ситуации в регионе и не вышел на связь в установленное время. На борту находились 10 человек, в том числе исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по Иркутской области.

К этому часу удалось обнаружить обломки вертолета. О судьбе людей пока ничего не известно. По неподтвержденной информации, на борту могут находиться около двух тонн взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.