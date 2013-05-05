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В Бельгии состав сошел с рельсов. Есть погибшие

05 мая 2013 14:56
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Новости Бельгии. В Бельгии при аварии поезда с химикатами погиб машинист, 49 человек пострадали. Состояние двоих врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Состав сошел с рельсов в зоне проведения ремонтных работ при переходе с одного пути на другой. Несколько вагонов завалились на бок, возник пожар, затем прогремели взрывы. Известно, что в цистернах перевозилось сильнодействующее ядовитое и легковоспламеняющееся вещество.

Полтысячи человек были экстренно эвакуированы из опасной зоны. Уже установлено, что причиной ЧП стал человеческий фактор: перед сходом с рельсов машинист разогнал состав до 80 километров в час, хотя разрешенная скорость на этом участке в 2 раза меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авария в Бельгии

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