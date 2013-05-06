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В Испании во время авиашоу разбился самолет. Есть погибшие

06 мая 2013 11:57
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Новости Испании. В Испании выясняют причины катастрофы  реактивного самолета. Машина разбилась во время авиашоу. Выполняя фигуры высшего пилотажа, летательный аппарат неожиданно начал терять высоту, врезался в ангар и загорелся. За штурвалом находился помощник министра обороны Испании. Он скончался в больнице.

Есть пострадавшие и среди зрителей: лайнер упал в 100 метрах от места, где собрались более 3 тысяч гостей авиашоу. В результате ранены 5 сотрудников аэродрома, 10 зрителей и  трое полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авиакатастрофа

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