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Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы

24 октября 2017 20:20
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за жесткое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

СК: в отношении 29-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за убийство собаки

Напомним, 20 октября мужчина выбросил собаку из окна пятого этажа. Подозреваемому грозит до 12 месяцев лишения свободы.

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Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Установлены очевидцы того, как минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал животное, после чего выкинул его в окно. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

В 2017 году это не первый случай возбуждения уголовного дела за убийство животного.

За жестокое убийство котенка минчанина приговорили к году исправительных работ и ежемесячным выплатам

# происшествия # Человек и животные # Фотофакт # Юлия Гончарова

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