Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за жесткое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Установлены очевидцы того, как минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал животное, после чего выкинул его в окно. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

В 2017 году это не первый случай возбуждения уголовного дела за убийство животного.