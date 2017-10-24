Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за жесткое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
СК: в отношении 29-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за убийство собаки
Напомним, 20 октября мужчина выбросил собаку из окна пятого этажа. Подозреваемому грозит до 12 месяцев лишения свободы.
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Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Установлены очевидцы того, как минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал животное, после чего выкинул его в окно. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.
В 2017 году это не первый случай возбуждения уголовного дела за убийство животного.
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