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СК: в отношении 29-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за убийство собаки

24 октября 2017 13:34
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Как сообщает Следственный комитет, было установлено, что днем 20 октября пьяный 29-летний минчанин несколько раз ударил животное по голове и другим частям тела и сбросил питомца с пятого этажа.

Собака от полученных травм скончалась – здесь подробнее.

Погибшего питомца возле дома, где произошел инцидент, обнаружили прохожие.

Возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».

Выясняются обстоятельства происшествия, будет проведен ряд экспертиз.

# происшествия # Человек и животные

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