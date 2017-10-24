СК: в отношении 29-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за убийство собаки

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.
Как сообщает Следственный комитет, было установлено, что днем 20 октября пьяный 29-летний минчанин несколько раз ударил животное по голове и другим частям тела и сбросил питомца с пятого этажа.
Собака от полученных травм скончалась – здесь подробнее.
Погибшего питомца возле дома, где произошел инцидент, обнаружили прохожие.
Возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
Выясняются обстоятельства происшествия, будет проведен ряд экспертиз.