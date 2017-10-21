В Минске пьяный мужчина сбросил собаку с 5 этажа: питомец погиб

Новости Беларуси. 20 октября в Минске задержали мужчину, который сбросил собаку с пятого этажа.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 29-летний мужчина, который уже был судим за грабеж, в состоянии алкогольного опьянения пришел к подруге. Он взял собаку женщины, вывел животное на лестничную клетку и начал избивать: молодой человек поднимал питомца и бросал на землю.
Жительница подъезда попыталась защитить животное, но мужчина бросился к соседке. Женщина успела зайти в квартиру и спрятаться.
После этого мужчина взял собаку, вынес ее на балкон и сбросил с пятого этажа. Очевидцем этого стала женщина, которая сидела у подъезда.
«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о шокирующем случае в Минске (подробности).
Животное скончалось на месте из-за полученных травм.
На место происшествия прибыла милиция. Мужчину задержали. В его отношении составлен протокол по 17.1 КоАП Беларуси – «мелкое хулиганство».
Проводится проверка.
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