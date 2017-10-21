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В Минске пьяный мужчина сбросил собаку с 5 этажа: питомец погиб

21 октября 2017 14:38
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Новости Беларуси. 20 октября в Минске задержали мужчину, который сбросил собаку с пятого этажа.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 29-летний мужчина, который уже был судим за грабеж, в состоянии алкогольного опьянения пришел к подруге. Он взял собаку женщины, вывел животное на лестничную клетку и начал избивать: молодой человек поднимал питомца и бросал на землю.

Жительница подъезда попыталась защитить животное, но мужчина бросился к соседке. Женщина успела зайти в квартиру и спрятаться.

После этого мужчина взял собаку, вынес ее на балкон и сбросил с пятого этажа. Очевидцем этого стала женщина, которая сидела у подъезда.

«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о шокирующем случае в Минске (подробности). 

Животное скончалось на месте из-за полученных травм.

На место происшествия прибыла милиция. Мужчину задержали. В его отношении составлен протокол по 17.1 КоАП Беларуси – «мелкое хулиганство».

Проводится проверка.

В октябре 2017 года за жестокое убийство котенка минчанина приговорили к году исправительных работ и ежемесячным выплатам – здесь подробнее.

# происшествия # Человек и животные

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