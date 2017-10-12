За жестокое убийство котенка минчанина приговорили к году исправительных работ и ежемесячным выплатам

Новости Беларуси. Суд Первомайского района Минска вынес 12 октября приговор мужчине, жестоко убившему котенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент, вылившийся в громкое дело, произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Они и вызвали милицию.

Допрос с пристрастием, который, кажется, не принес результата. Видео первых секунд после непоправимого: мужчина, с трудом отвечающий на вопросы, только что убил котенка. Беседу снял на телефон очевидец расправы. Уже затем следствие установит: минчанин ударил животное минимум пять раз. О стену дома. О том, что произошло, соседи и сейчас вспоминают со слезами.

Татьяна Малашенко, свидетель:

Сразу я не поняла, что он делает. Думала, тряпкой об угол дома. А потом сообразила: ноги болтаются. И поняла, что это котенок. Муж подошел. Под углом дома лежал на траве, он его поднял. Мордочка вся в крови… Прижал к когда себе, у него был последний вздох был. Следствие признало обвиняемого вменяемым. Психических расстройств у подсудимого нет, да и в лечении от алкоголизма мужчина не нуждается. Впрочем, это вердикт не облегчило. Суд приговорил минчанина к году исправительных работ. Кроме этого, четверть его зарплаты будут вычитать в доход государства.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Заседание по этому делу было в каком-то роде показательным. Оно проходило на территории предприятия, где долгое время работает обвиняемый. Это – один из автобусных парков Минска. Здесь, кроме фигурантов дела, были и многие коллеги мужчины. Последние говорят: их коллега – спокойный и работящий, слесарем работает больше 30 лет. Мужчины недоумевают: что могло побудить его буквально уничтожить кота? Сам же подсудимый еще на допросе признался: питомец его раздражал, делая затяжки на любимых (и единственных) штанах.