В Глуске женщина обнаружила тело мертвого 24-летнего парня в своем дворе

В ходе расследования после опроса соседей и родственников парня стало известно, что преступление совершил 45-летний житель Глуска.

По информации УСК по Могилевской области, тело 24-летнего жителя Глуска обнаружила на своем участке местная жительница.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал о ссоре, которая произошла между ним и погибшим во время совместного распития алкоголя.

Местом преступления стал дом, в котором проживал подозреваемый. После получения травм пострадавший сумел покинуть место, где произошел инцидент, добрался до соседнего участка, где умер. На этом месте и было обнаружено тело парня.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий и ряд экспертиз.