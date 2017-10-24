В Глуске женщина обнаружила тело мертвого 24-летнего парня в своем дворе

Новости Беларуси. Следователями выясняются обстоятельства гибели молодого человека в Глуске.
По информации УСК по Могилевской области, тело 24-летнего жителя Глуска обнаружила на своем участке местная жительница.
На теле погибшего были зафиксированы колото-резаные раны.
В ходе расследования после опроса соседей и родственников парня стало известно, что преступление совершил 45-летний житель Глуска.
Мужчина признался в совершении преступления и рассказал о ссоре, которая произошла между ним и погибшим во время совместного распития алкоголя.
Местом преступления стал дом, в котором проживал подозреваемый. После получения травм пострадавший сумел покинуть место, где произошел инцидент, добрался до соседнего участка, где умер. На этом месте и было обнаружено тело парня.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Выясняются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий и ряд экспертиз.