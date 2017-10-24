Женщина с ножом была задержана в одной из минских школ

Новости Беларуси. В Минске утром 24 октября женщина с ножом зашла в одну из школ в Серебрянке.

Как сообщает «СБ. Беларусь Сегодня» со ссылкой на официального представителя Ленинского районного УВД Татьяну Ковалеву, звонок о постороннем человеке в учебном заведении поступил в 8.34 утра.

По словам работников школы, у женщины в руках был нож, она вела себя неадекватно, рвала на себе одежду и кричала.

При прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили у гражданки нож. Было установлено, что она состоит на учете в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Новинках и выписалась из медучреждения месяц назад. После инцидента женщину отвезли в Новинки.

В школе, куда зашла гражданка, учится ее сын. Неизвестно, зачем минчанка взяла с собой нож в школу. Проводится проверка.