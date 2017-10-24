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Она не представляла совершенной никакой опасности: комментарий РУВД о женщине с ножом в минской школе

24 октября 2017 20:10
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Новости Беларуси. ЧП в Серебрянке: рано утром 24 октября в одну из столичных школ на проспекте Рокоссовского ворвалась женщина с ножом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина с ножом была задержана в одной из минских школ

Свидетелями этого стали десятки учеников и педагогов. К счастью, никто не пострадал. Мотивы опасного визита сейчас выясняются. Известно лишь, что женщина всего месяц назад выписалась из РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Она не представляла совершенной никакой опасности: комментарий РУВД о женщине с ножом в минской школе-1

Татьяна Ковалева, официальный представитель Ленинского РУВД:
Поступило сообщение из школы, которая расположена на территории Ленинского района в микрорайоне Серебрянка, о том, что в холле школы находится гражданка, которая себя неадекватно ведет, раздевается. И при себе у нее, как позже выяснилось, был нож.

Она не представляла совершенной никакой опасности, никому словесно не угрожала. Приехала карета скорой помощи, доставили ее для дальнейшей госпитализации.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Татьяна Ковалёва

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