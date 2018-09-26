«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Новости Беларуси. За жизнь пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» продолжают бороться медики. Троих пациентов 26 сентября перевезли в столичный ожоговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП На месте происшествия работает специальная комиссия. Ей и предстоит узнать, что привела к столь серьезным последствиям на предприятии, где, к слову, подобная ситуация уже была два года назад. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит.

Пострадавших при взрыве в Могилёве экстренно перевели в Минскую больницу скорой помощи Это уже третий рейс по маршруту Могилевская больница – Республиканский ожоговый центр. Две женщины и мужчина получили серьезные ожоги тканей и дыхательных путей – до 60 % тела. Могилевские реаниматологи сделали все, что могли. Теперь дело за их столичными коллегами.

Владимир Стецун, врач скорой медицинской помощи выездной бригады «РЦ экстренной медицинской помощи»:

Тяжелый, больше 45 % поверхности тела ожег. Он там попал в хорошие, грамотные руки. Видно по лечению, что они сделали там, и что сейчас будет здесь.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев» Дмитрий Катибников находился в тот момент тоже в эпицентре взрыва. Правда ему, если можно так сказать, повезло больше: химический ожог глаз. Сейчас он один из немногих свидетелей происходившего.

Дмитрий Катибников, работник предприятия ОАО «Могилевдрев»:

Сначала дым с вытяжки пошел, потом хлопок, взрыв. И все. Дальше меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех. Когда поднялся – увидел, что напарник, который со мной работал, уже в огне, весь горит. Втроем мы были, три хлопца, начали с него срывать одежду горящую. Потом размотал этот рукав, начал тушить, вытаскивать всех, кто остался в камере этой.

Новость о ЧП мгновенно облетела областной центр. Спустя час после взрыва телефон на проходной предприятия стал разрываться от звонков. Родственники работников, бывших в то время на смене, переживали, узнавали, кто пострадал. Многим понадобилась помощь специалистов

Григорий Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Со всеми пострадавшими работал психолог, у нас в штате есть такой специалист. Поэтому все они осмотрены психологом, проведены беседы, и я думаю, завтра они будут выписаны.

ЧП произошло в покрасочной камере деталей для мебели. Из тех, кто находился в цехе, никто не понял, что и почему произошло, ведь ничто не предвещало беды.

В 18:38 на дежурный пульт МЧС поступило сообщение о взрыве. Уже спустя несколько минут на месте работали спасатели, врачи помогали пострадавшим.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На территорию предприятия журналистов не пускают. Сейчас там работает следственная группа. Но и из-за забора отчетливо видны последствия взрывной волны. Вот этот самый мебельный цех – разбитые стекла и разрушенная стена.

Поврежденный цех сейчас не работает, но в целом производственный процесс на предприятии не остановлен. Работники «Могилевдрева» на контакт с прессой идут неохотно. Общаемся с одним из них у стен проходной.

Что там могло случиться – непонятно, никто не знает. Техника безопасности на должном уровне. Все это проверяется, контролируется. Просто все удивлены.

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич Уже через несколько часов после взрыва сюда приехали следователи. Они работают на месте уже почти сутки. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который прибыл в Могилев рано утром. Уже возбуждено уголовное дело.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

В настоящий момент следственной группой проводится дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изымается необходимая следовая картина, объекты с места происшествия, а также вся документация, которая имеет какое-либо отношение к данному производству.