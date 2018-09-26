Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на границе с Польшей.
По информации Госпогранкомитета, недалеко от белорусско-польской границы двадцать четвертого сентября была задержана семейная пара из Монголии – 32-летняя женщина и 49-летний мужчина. Граждане направлялись к границе, обходя стороной населенные пункты.
Мужчина рассказал, что у себя на родине занимался противоправной деятельностью и решил скрыться с супругой от правосудия у родственников, которые живут в Германии.
За пару дней до этого в Каменецком районе был задержан 29-летний гражданин Пакистана. Молодой человек пытался попасть в Польшу без каких-либо документов. В ходе разбирательства оказалось, что ранее мужчина попросил статус беженца, находясь в Беларуси. После чего, не дождавшись решения данного вопроса, мужчина решил направиться в Евросоюз в поисках лучших условий жизни.
Нелегалы помещены в изолятор временного содержания. В отношении них начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение пограничного режима».
Граждан ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
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