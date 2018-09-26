Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на границе с Польшей.

По информации Госпогранкомитета, недалеко от белорусско-польской границы двадцать четвертого сентября была задержана семейная пара из Монголии – 32-летняя женщина и 49-летний мужчина. Граждане направлялись к границе, обходя стороной населенные пункты.

Мужчина рассказал, что у себя на родине занимался противоправной деятельностью и решил скрыться с супругой от правосудия у родственников, которые живут в Германии.