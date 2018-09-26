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Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на белорусско-польской границе

26 сентября 2018 13:35
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Новости Беларуси. Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на границе с Польшей.

По информации Госпогранкомитета, недалеко от белорусско-польской границы двадцать четвертого сентября была задержана семейная пара из Монголии – 32-летняя женщина и 49-летний мужчина. Граждане направлялись к границе, обходя стороной населенные пункты.

Мужчина рассказал, что у себя на родине занимался противоправной деятельностью и решил скрыться с супругой от правосудия у родственников, которые живут в Германии.

Нелегальные мигранты из Монголии и Пакистана задержаны на белорусско-польской границе-1

Фото: gpk.gov.by

За пару дней до этого в Каменецком районе был задержан 29-летний гражданин Пакистана. Молодой человек пытался попасть в Польшу без каких-либо документов. В ходе разбирательства оказалось, что ранее мужчина попросил статус беженца, находясь в Беларуси. После чего, не дождавшись решения данного вопроса, мужчина решил направиться в Евросоюз в поисках лучших условий жизни.

Нелегалы помещены в изолятор временного содержания. В отношении них начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение пограничного режима».

Граждан ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

В начале сентября гражданка Литвы увлеклась сбором грибов и оказалась в Беларуси (читать далее).

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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