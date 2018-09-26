Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Новости Беларуси. Состояние здоровья троих пострадавших во время взрыва на предприятии «Могилёвдрев» остается стабильно тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, происшествие случилось вечером 25 сентября. Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха. Рядом находились 6 работников. Все они получили травмы и были экстренно госпитализированы. У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию.

Алексей Щербинский, заместитель главного врача Могилёвской больницы №1: Тяжесть состояния на момент поступления у всех пострадавших обусловлено комбинированной травмой. Это связано с обширными ожогами и дополнительно с ожогами дыхательных путей. На данный момент одна пациентка уже переведена в Минск для продолжения лечения в специализированном ожоговом центре. Согласован перевод в ближайшие часы на двух оставшихся пострадавших. Что касается прогнозов, то давать их преждевременно и говорить однозначно о каких-либо исходах тоже будет слишком рано.

Во время взрыва в одной из покрасочных камер мебельного цеха была разрушена стена и повреждён воздуховод. Руководство «Могилёвдрева» от комментариев отказывается.

На месте происшествия продолжает работать оперативная группа Следственного комитета, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Официальной информации по поводу причин ЧП пока нет.