Пострадавших при взрыве в Могилёве экстренно перевели в Минскую больницу скорой помощи

Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу оперативной группы координирует лично глава Следственного комитета. Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич

Взрыв прогремел в покрасочной камере мебельного цеха «Могилёвдрева». Рядом находились 6 работников. У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию областного центра. А сегодня экстренно перевели в Минскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое.

Лариса Золотухина, заведующая отделением ожоговой реанимации БСМП:

Сегодня утром была доставлена женщина. Взрывная травма у нее. Плюс термические обширные повреждения кожных покровов, ожоги дыхательных путей. Она в тяжелом состоянии, находится в шоке. Находится на искусственной вентиляции легких, проводятся противошоковые мероприятия. Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП