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Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич

26 сентября 2018 11:01
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Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Работу оперативной группы координирует лично глава Следственного комитета.

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич-1

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
В настоящий момент следственной группой проводится дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изымается необходимая следовая картина, объекты с места происшествия, а также вся документация, которая имеет какое-либо отношение к данному производству. Управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 302 УК РБ «Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях», повлекшие тяжкие последствия.

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич-4

Во время взрыва в одной из покрасочных камер мебельного цеха была разрушена стена и повреждён воздуховод. Это помещение сейчас закрыто. В остальном предприятие продолжает свою работу, люди вышли на смену.

Руководство «Могилёвдрева» от каких-либо комментариев пока отказывается.

Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич-7

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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