Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич

Новости Беларуси. В Могилеве продолжают выяснять обстоятельства взрыва на местном деревообрабатывающем предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев» Работу оперативной группы координирует лично глава Следственного комитета.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

В настоящий момент следственной группой проводится дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изымается необходимая следовая картина, объекты с места происшествия, а также вся документация, которая имеет какое-либо отношение к данному производству. Управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 302 УК РБ «Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях», повлекшие тяжкие последствия.