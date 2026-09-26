Новости по тегу #Взрыв

По данным Reuters, еще 30 человек ранены.
Скончались несколько человек.
По данным СМИ, одна из бомб была заложена в мусорном баке, а другая – в автомобиле.
Blue Origin подтверждает, что в ходе испытаний «произошла аномалия».
По данным экстренных служб, все произошло когда во время заправки топливом загорелась одна из автоцистерн. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом бензовозы, после чего прогремели несколько сильных взрывов.
Полиция призвала жителей западной части города укрыться в безопасных местах. По данным властей и местных СМИ, пострадавших нет.
Сильный хлопок раздался в здании, которое пристроено к пятиэтажному дому, после чего там вспыхнул пожар.
Взрывы были слышны в Полтаве, Харькове, Киеве и Запорожье, которые контролируются Вооруженными силами Украины.
Погиб полицейский, еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что к машине подошел неизвестный и подорвал взрывное устройство.
Власти уверены, что главные подозреваемые – радикальные группировки.
На месте ЧП организована масштабная поисково-спасательная операция.
Подробности происшествия озвучили в областном управлении Следственного комитета.
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