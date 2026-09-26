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Новости по тегу #Взрыв

В Пакистане произошел взрыв, погибли не менее 11 человек
26 сентября 2026 13:48

В Пакистане произошел взрыв, погибли не менее 11 человек

Произошел взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии: есть погибшие
26 сентября 2026 08:00

Произошел взрыв на Эльгинском месторождении в Якутии: есть погибшие

В Дамаске прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон
07 июля 2026 10:50

В Дамаске прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон

В США состоялись испытания ракеты New Glenn, завершившиеся взрывом
29 мая 2026 08:32

В США состоялись испытания ракеты New Glenn, завершившиеся взрывом

В столице Панамы взорвались цистерны с топливом – есть жертвы
07 апреля 2026 09:17

В столице Панамы взорвались цистерны с топливом – есть жертвы

На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе прогремел взрыв
24 марта 2026 08:15

На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе прогремел взрыв

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек
27 февраля 2026 10:51

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

В Украине прогремели взрывы в четырех городах
26 февраля 2026 08:05

В Украине прогремели взрывы в четырех городах

В Москве неизвестный подорвал автомобиль полиции – есть жертвы
24 февраля 2026 11:00

В Москве неизвестный подорвал автомобиль полиции – есть жертвы

Десятки человек погибли из-за теракта в мечети под Исламабадом
06 февраля 2026 19:51

Десятки человек погибли из-за теракта в мечети под Исламабадом

В Индии при взрыве на нелегальной угольной шахте погибли не менее 18 человек
06 февраля 2026 11:29

В Индии при взрыве на нелегальной угольной шахте погибли не менее 18 человек

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке
29 января 2026 11:22

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке