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Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

25 сентября 2018 19:44
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Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ: 
На телефон МЧС поступило сообщение от работников предприятия. По их словам, в покрасочной камере мебельного цеха произошел взрыв. В это время рядом находились 6 человек. Все они получили травмы и теперь госпитализированы. Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Они получили ожоги до 40% тела. 
На месте происшествия работают службы МЧС и следственно-оперативная группа Следственного комитета. Комментариев пока никто не дает. 

Два с половиной года назад здесь произошел серьезный пожар: горел транспортер и кровля мебельного цеха. Но тогда обошлось без пострадавших.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, сейчас там работает оперативно-следственная группа, которая осматривает место происшествия.

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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