Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:

На телефон МЧС поступило сообщение от работников предприятия. По их словам, в покрасочной камере мебельного цеха произошел взрыв. В это время рядом находились 6 человек. Все они получили травмы и теперь госпитализированы. Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Они получили ожоги до 40% тела.

На месте происшествия работают службы МЧС и следственно-оперативная группа Следственного комитета. Комментариев пока никто не дает.

Два с половиной года назад здесь произошел серьезный пожар: горел транспортер и кровля мебельного цеха. Но тогда обошлось без пострадавших.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, сейчас там работает оперативно-следственная группа, которая осматривает место происшествия.