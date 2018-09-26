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Советское РУВД Минска оцепили и эвакуировали из-за подозрительных сумок

26 сентября 2018 14:23
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Новости Беларуси. В Минске таксист привез подозрительные сумки в РУВД.

По информации ГУВД Мингорисполкома, одна из столичных служб такси приняла заказ от клиента на доставку в аэропорт Минск-2.

Водитель приехал за пассажиром, загрузил его многогабаритные сумки в багажник и повез человека в указанное место.

Приехав в аэропорт, мужчина на вид арабской национальности попросил подождать таксиста и пошел в банк менять деньги, потому что белорусских с собой не было.

Сумки мужчина оставил в автомобиле. Пассажир долгое время не возвращался, поэтому водитель такси обратился Советское РУВД Минска и заявил о случившемся.

Периметр РУВД был оцеплен, люди из здания были эвакуированы. На место была вызвана бригада саперов.

Был произведен осмотр сумок, взрывные устройства не были обнаружены.

Проводится проверка. Устанавливается владелец сумок.

В минувшем декабре в Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината.

Эвакуировали 100 человек (читать далее).

# Лжеминирование # происшествия

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