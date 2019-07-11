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Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение

11 июля 2019 11:59
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Новости Беларуси. Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение.

Как сообщает УСК по Витебской области, в ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, подозреваемый, обвиняемая. Проведены очная ставка, проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле

Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение-1

Согласно заключениям экспертиз, ребёнок умер из-за механической асфиксии. Его матери предъявлено обвинение в убийство заведомо малолетнего. Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.

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Ранее стало известно, что утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина заявила о пропаже сына. По её словам, ребёнок исчез в парке. Позднее выяснилось, что гражданка гуляла по парку одна.

Тело малыша было обнаружено в диване в гараже заявительницы – подробности здесь.

# Убийство # происшествия

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