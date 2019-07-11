Матери погибшего в Лепеле двухлетнего ребёнка предъявлено обвинение

Как сообщает УСК по Витебской области, в ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, подозреваемый, обвиняемая. Проведены очная ставка, проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

Согласно заключениям экспертиз, ребёнок умер из-за механической асфиксии. Его матери предъявлено обвинение в убийство заведомо малолетнего. Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.

«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

Ранее стало известно, что утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина заявила о пропаже сына. По её словам, ребёнок исчез в парке. Позднее выяснилось, что гражданка гуляла по парку одна.