В Мозыре в результате аварии маршрутка оказалась на капотах двух машин

Новости Беларуси. Ночью 10 июля в Мозыре произошла авария с участием трёх машин.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мозырский РОВД, 23-летний водитель Volkswagen Golf поднимался с площади Горького. Во время поворота водитель не смог удержать автомобиль и врезался в припаркованную маршрутку.

От удара микроавтобус подняло и развернуло, из-за чего он налетел колёсами на другой припаркованный автомобиль.

Медосвидетельствование показало, что в крови водителя Volkswagen содержалось 1,7 промилле алкоголя.

По факту аварии проводится проверка.

Летом 2019 года в Смолевичском районе минчанин на Renault столкнулся с Chrysler.