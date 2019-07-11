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В Мозыре в результате аварии маршрутка оказалась на капотах двух машин

11 июля 2019 08:44
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Новости Беларуси. Ночью 10 июля в Мозыре произошла авария с участием трёх машин.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мозырский РОВД, 23-летний водитель Volkswagen Golf поднимался с площади Горького. Во время поворота водитель не смог удержать автомобиль и врезался в припаркованную маршрутку.

От удара микроавтобус подняло и развернуло, из-за чего он налетел колёсами на другой припаркованный автомобиль.

Медосвидетельствование показало, что в крови водителя Volkswagen содержалось 1,7 промилле алкоголя.

По факту аварии проводится проверка.

Летом 2019 года в Смолевичском районе минчанин на Renault столкнулся с Chrysler. 

Пострадала 9-летняя девочка – подробнее здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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