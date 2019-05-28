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«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле

28 мая 2019 11:53
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Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в хозпостройке рядом с домом, где жила семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-1

Перед этим мать сообщила в милицию, что ее сын пропал во время прогулки в парке. Поисками ребенка занимались правоохранители, сотрудники МЧС, водолазы. После изучения материалов с камеры видеонаблюдения выяснилось, что мать дала ложные показания. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-4

Утром 27 мая в милицию позвонила женщина с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, она вышла на прогулку с сыном в городской парк Лепеля. Описала приметы мальчика, во что был одет. И – якобы – его видели с каким-то мужчиной. На поиски бросились милиция и МЧС. А ближе к полудню стали подтягиваться неравнодушные жители Лепеля.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-7

Евгений Аксенович, житель Лепеля:
Очень бурно все было. Мы поехали с женой в парк. Приехали, там было очень много машин. Все прочесывали, все помогали. Там около 100 человек минимум было. Просто шок у всех был, и все хотели найти его.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-10

Ребенка искали по всему городу. Водолазы обследовали дно озера в парке. Пока милиция не обнаружила вот это видео с камеры наружного наблюдения на одном из магазинов города.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-13

По маршруту, который описывала мать, она шла одна. И тут закрались подозрения.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-16

Анастасия Аласания, СТВ:
Ребенка мертвым обнаружили в гараже. Известно, что семья снимала этот дом и с соседями практически не общалась. Мальчик не ходил в детский сад, а мама из одного декретного отпуска собиралась сразу в другой.

С отцом погибшего мальчика женщина уже не живет. По словам соседей, этот дом семья снимала с лета 2018 года.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-19

Людмила Орлова, жительница Лепеля:
Единственный раз видела ребенка. Ребенок веселый, красивый. Улыбающийся. Бегал резвый такой. И вдруг такой ужас.

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Над выяснением всех обстоятельств трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа. Эксперты уже подтвердили, что на теле мальчика есть следы насилия. Что или кто стал причиной смерти – еще предстоит выяснить.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-22

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
С целью установления фактических обстоятельств гибели двухлетнего ребенка продолжаются следственные и иные процессуальные действия. Мать несовершеннолетнего и ее сожитель задержаны.

«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле-25

# Убийство # происшествия # Евгений Аксенович # Анастасия Аласания # Людмила Орлова # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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