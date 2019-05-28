«Ребёнка мёртвым обнаружили в гараже»: что известно о трагедии в Лепеле

Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в хозпостройке рядом с домом, где жила семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед этим мать сообщила в милицию, что ее сын пропал во время прогулки в парке. Поисками ребенка занимались правоохранители, сотрудники МЧС, водолазы. После изучения материалов с камеры видеонаблюдения выяснилось, что мать дала ложные показания. Корреспондент Анастасия Аласания продолжит.

Утром 27 мая в милицию позвонила женщина с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, она вышла на прогулку с сыном в городской парк Лепеля. Описала приметы мальчика, во что был одет. И – якобы – его видели с каким-то мужчиной. На поиски бросились милиция и МЧС. А ближе к полудню стали подтягиваться неравнодушные жители Лепеля.

Евгений Аксенович, житель Лепеля:

Очень бурно все было. Мы поехали с женой в парк. Приехали, там было очень много машин. Все прочесывали, все помогали. Там около 100 человек минимум было. Просто шок у всех был, и все хотели найти его.

Ребенка искали по всему городу. Водолазы обследовали дно озера в парке. Пока милиция не обнаружила вот это видео с камеры наружного наблюдения на одном из магазинов города.

По маршруту, который описывала мать, она шла одна. И тут закрались подозрения.

Анастасия Аласания, СТВ:

Ребенка мертвым обнаружили в гараже. Известно, что семья снимала этот дом и с соседями практически не общалась. Мальчик не ходил в детский сад, а мама из одного декретного отпуска собиралась сразу в другой. С отцом погибшего мальчика женщина уже не живет. По словам соседей, этот дом семья снимала с лета 2018 года.

Людмила Орлова, жительница Лепеля:

Единственный раз видела ребенка. Ребенок веселый, красивый. Улыбающийся. Бегал резвый такой. И вдруг такой ужас. «Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика Над выяснением всех обстоятельств трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа. Эксперты уже подтвердили, что на теле мальчика есть следы насилия. Что или кто стал причиной смерти – еще предстоит выяснить.