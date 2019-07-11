Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве считают, что одних правовых мер недостаточно, нужно думать о дополнительных способах воздействия на нарушителей. Последний случай в Брестской области, где в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, генеральный прокурор Беларуси считает возмутительным.

Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулём очень жёсткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что со временем в Беларуси придут к этой мере.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Посмотрите другую сторону. Заберём у него права – садятся без прав. Заберём машину – берут чужие. Отцовскую, угоняют. То есть это надо будет обязательно с точки зрения закона принимать меры, но надо ещё и другие меры прорабатывать. Вместе с вами, с психологами. Одним лишением прав кардинально не решим. Тот, кто угробил пятерых человек, ни за что, у него не было прав, и машина не его, отцовская.