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Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»

11 июля 2019 11:43
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Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»-1

В ведомстве считают, что одних правовых мер недостаточно, нужно думать о дополнительных способах воздействия на нарушителей. Последний случай в Брестской области, где в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, генеральный прокурор Беларуси считает возмутительным.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»-4

Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек

Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулём очень жёсткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что со временем в Беларуси придут к этой мере.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»-7

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Посмотрите другую сторону. Заберём у него права – садятся без прав. Заберём машину – берут чужие. Отцовскую, угоняют. То есть это надо будет обязательно с точки зрения закона принимать меры, но надо ещё и другие меры прорабатывать. Вместе с вами, с психологами. Одним лишением прав кардинально не решим. Тот, кто угробил пятерых человек, ни за что, у него не было прав, и машина не его, отцовская.

Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»-10

На сегодняшнем заседании в Минске Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудили и другие вопросы. Участие в работе совета принимают делегации Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Армении.

# Водительские права # происшествия # Александр Конюк # Фотофакт

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