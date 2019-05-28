«Хорошие вроде бы, спокойные»: соседка о семье убитого в Лепеле мальчика

Новости Беларуси. В Лепельском районе следователи изучают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка. С признаками насильственной смерти мальчика обнаружили в хозпостройке рядом с домом, где жила семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель

Перед этим мать сообщила в милицию, что ее сын пропал во время прогулки в парке. Она описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк, опросили возможных очевидцев. В поисках ребенка задействовали сотрудников МЧС и даже водолазов, которые обследовали дно местной реки.