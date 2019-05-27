Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель
Новости Беларуси. В Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.
По информации Следственного комитета, двадцать седьмого мая утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее 2-летний сын пропал в парке.
В ходе поиска оказалось, что женщина сообщила ложные сведения по факту исчезновения.
При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что женщина была в парке одна.
Тело мальчика было обнаружено в одной из построек в ходе осмотра жилья женщины.
Было осмотрено место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего».
Задержаны мать мальчика и ее сожитель. С ними проводятся следственные действия.
В середине мая стало известно, что в Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка, задушила его и выбросила с мусором (читать далее).