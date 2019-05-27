Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель

Новости Беларуси. В Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.

По информации Следственного комитета, двадцать седьмого мая утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее 2-летний сын пропал в парке.

В ходе поиска оказалось, что женщина сообщила ложные сведения по факту исчезновения.