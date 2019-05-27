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Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель

27 мая 2019 19:25
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Новости Беларуси. В Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.

По информации Следственного комитета, двадцать седьмого мая утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее 2-летний сын пропал в парке.

В ходе поиска оказалось, что женщина сообщила ложные сведения по факту исчезновения.

Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель-1

Фото: СК

При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что женщина была в парке одна.

Тело мальчика было обнаружено в одной из построек в ходе осмотра жилья женщины.

Убийство 2-летнего мальчика в Лепеле: подозревается мать и её сожитель-4

Фото: СК

Было осмотрено место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего».

Задержаны мать мальчика и ее сожитель. С ними проводятся следственные действия.

В середине мая стало известно, что в Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка, задушила его и выбросила с мусором (читать далее).

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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