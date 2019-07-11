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В Минске за два дня были похищены семь электросамокатов

11 июля 2019 11:03
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Новости Беларуси. В Минске за 5 и 6 июля были угнаны семь электросамокатов, которые брались в краткосрочную аренду.

Как сообщает УСК по Минску, 5 июля около трёх часов дня 56-летний мужчина обратил внимание на долго стоявший возле дома на проспекте Дзержинского электросамокат. Гражданин подумал, что транспортное средство ничейное, забрал его к себе в гараж и там разобрал.

Отмечается, что гражданин ранее судим не был. Мужчина пояснил, что заинтересовался конструкцией самоката. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

5 июля примерно в полседьмого утра 58-летнеий мужчина хотел украсть электросамокат на улице Орловской, но к нему подошёл представитель фирмы, пояснив, что мужчина совершает преступление. Гражданин отпущен под обязательство о явке.

Два электросамоката были похищены на улицах Ванеева и Гашкевича в июне, устанавливаются личности подозреваемых.

Отмечается, что иногда ответственные граждане забирают «ничейную» вещь, чтобы предотвратить кражу. В таких случаях уголовные дела не возбуждаются, однако на выяснение обстоятельств приходится тратить время.

Летом 2019 года в Барановичах 14-летние школьники угнали машину.

Владелец автомобиля удивился, поскольку иномарка была «не на ходу» (подробнее здесь).

# Кража # происшествия

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