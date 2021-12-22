46 пешеходов погибли на дорогах Минской области с начала года. ГАИ напоминает о необходимости использовать фликеры

Новости Беларуси. С начала 2021 года на территории Минской области произошло 184 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 46 человек погибли и 144 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Молодечненском районе зарегистрировано 19 аварий с участием пешеходов. Три человека погибли. В пяти случаях они не были обозначены светоотражающими элементами. В связи с этим сотрудники ГАИ участили профилактические рейды на дорогах. Пристальное внимание – сельским населенным пунктам.

Диана Галузо, инспектор отдела ГАИ Молодечненского РОВД:

Хотелось бы напомнить о ДТП, которое произошло 24 ноября 2021 года на четвертом километре автодороги Молодечно – Хожово – Ермаки. Женщина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet, совершила наезд на пешехода, который двигался по данной автодороге, не обозначенный светоотражающим элементом. В результате наезда последний от полученных травм скончался на месте. Хотелось бы отметить, что данный гражданин за сутки до трагедии был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения и привлечен к административной ответственности за нахождение на проезжей части без светоотражающего элемента.