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46 пешеходов погибли на дорогах Минской области с начала года. ГАИ напоминает о необходимости использовать фликеры

22 декабря 2021 13:46
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Новости Беларуси. С начала 2021 года на территории Минской области произошло 184 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 46 человек погибли и 144 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

46 пешеходов погибли на дорогах Минской области с начала года. ГАИ напоминает о необходимости использовать фликеры-1

Только в Молодечненском районе зарегистрировано 19 аварий с участием пешеходов. Три человека погибли. В пяти случаях они не были обозначены светоотражающими элементами. В связи с этим сотрудники ГАИ участили профилактические рейды на дорогах. Пристальное внимание – сельским населенным пунктам.

46 пешеходов погибли на дорогах Минской области с начала года. ГАИ напоминает о необходимости использовать фликеры-4

Диана Галузо, инспектор отдела ГАИ Молодечненского РОВД:
Хотелось бы напомнить о ДТП, которое произошло 24 ноября 2021 года на четвертом километре автодороги Молодечно – Хожово – Ермаки. Женщина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet, совершила наезд на пешехода, который двигался по данной автодороге, не обозначенный светоотражающим элементом. В результате наезда последний от полученных травм скончался на месте. Хотелось бы отметить, что данный гражданин за сутки до трагедии был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения и привлечен к административной ответственности за нахождение на проезжей части без светоотражающего элемента.

46 пешеходов погибли на дорогах Минской области с начала года. ГАИ напоминает о необходимости использовать фликеры-7

Всего на территории Молодечненского района с 2021 года произошло более 40 аварий, четыре человека погибли, 45 травмированы. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям снижать скорость перед пешеходными переходами, избегать резких торможений. Напоминают и о необходимости использования фликеров в темноте.

# Правила дорожного движения # происшествия # Диана Галузо

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