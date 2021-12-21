В Логойском районе при столкновении с погрузчиком пострадал водитель Peugeot

Новости Беларуси. В Логойском районе погрузчик протаранил легковушку. Пострадал один из водителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Гайна погрузчик «Амкодор» не разъехался с автомобилем Peugeot – большегруз не предоставил иномарке преимущество проезда. Автомобили столкнулись. Травмы головы и шеи получил 53-летний водитель иномарки. Он госпитализирован. Проводится проверка.