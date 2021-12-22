В Клецком районе водитель на Audi сбил пешехода. Мужчину с травмами доставили в больницу

Новости Беларуси. В Клецком районе автомобиль Audi наехал на 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это случилось на 19-м километре автодороги Клецк – Синявка – Ганцевичи – Лунинец. Пешеход с велосипедом пересекал проезжую часть в неположенном месте, где его и сбила иномарка, которая ехала в направлении Клецка. Мужчину с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.