Прямой эфир

Хулиганство, участие в митингах и оскорбление Президента. Завершено расследование по делу молодой пары из Гомеля

24 декабря 2020 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Октябрьским отделом Следственного комитета завершено расследование дела по событиям, произошедшим в столице в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие велось в отношении молодой пары из Гомеля, которая специально приехала в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. 

Хулиганство, участие в митингах и оскорбление Президента. Завершено расследование по делу молодой пары из Гомеля-1

Следствием установлено, что 6 сентября девушка участвовала в беспорядках, нанесла краской надписи на спецсредство МВД и не реагировала на требования сотрудников милиции остановиться. Кроме того, в середине августа обвиняемая публично продемонстрировала плакат с неприличной надписью и оскорблениями в адрес Президента.

Девушке и парню предъявлены обвинения, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

Базу данных МВД пополнят ещё три человека. Задержали протестующих, которые перекрывали дороги в Молодечно

Вынесены приговоры по делу блокировки дороги в Серебрянке

«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг

# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанину не понравилось, как паркуется сосед, поэтому он проколол ему колёса
23 декабря 2020 13:33

Минчанину не понравилось, как паркуется сосед, поэтому он проколол ему колёса

Четыре автомобиля столкнулись в Минске на Киселёва
22 декабря 2020 19:37

Четыре автомобиля столкнулись в Минске на Киселёва

В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку. Она погибла
22 декабря 2020 13:27

В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку. Она погибла