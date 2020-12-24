Хулиганство, участие в митингах и оскорбление Президента. Завершено расследование по делу молодой пары из Гомеля

Следствие велось в отношении молодой пары из Гомеля, которая специально приехала в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Новости Беларуси. Октябрьским отделом Следственного комитета завершено расследование дела по событиям, произошедшим в столице в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием установлено, что 6 сентября девушка участвовала в беспорядках, нанесла краской надписи на спецсредство МВД и не реагировала на требования сотрудников милиции остановиться. Кроме того, в середине августа обвиняемая публично продемонстрировала плакат с неприличной надписью и оскорблениями в адрес Президента.

Девушке и парню предъявлены обвинения, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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