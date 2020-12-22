Четыре автомобиля столкнулись в Минске на Киселёва

Новости Беларуси. ДТП с участием четырех легковых авто произошло на улице Киселева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 29-летний водитель такси, выезжая со двора, не уступил дорогу автомобилю Renault. От удара у последнего пробило колесо, автомобиль вошел в неуправляемый занос и врезался в два припаркованных автомобиля. Никто не пострадал.