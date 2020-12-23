Минчанину не понравилось, как паркуется сосед, поэтому он проколол ему колёса

Хозяин поврежденной машины обратился в милицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный минчанин.

По словам мужчины, ему не понравилось, как паркуется сосед. Взяв шило, вышел во двор, повредил два колеса в чужой машине, после чего скрылся. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Теперь его действиям дают правовую оценку следователи.