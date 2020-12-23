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Минчанину не понравилось, как паркуется сосед, поэтому он проколол ему колёса

23 декабря 2020 13:33
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Новости Беларуси. В Первомайском районе пьяный минчанин проколол колеса в машине соседа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанину не понравилось, как паркуется сосед, поэтому он проколол ему колёса-1

Хозяин поврежденной машины обратился в милицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный минчанин.

По словам мужчины, ему не понравилось, как паркуется сосед. Взяв шило, вышел во двор, повредил два колеса в чужой машине, после чего скрылся. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Теперь его действиям дают правовую оценку следователи.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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