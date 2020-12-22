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«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг

22 декабря 2020 16:41
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Новости Беларуси. Продолжается выяснение обстоятельств ситуации, которая произошла 21 декабря в Витебске. Двое местных жителей решили снять государственный флаг со здания маркета на проспекте Черняховского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заметил милиционер отдела Департамента охраны, который был на выходном и случайно оказался неподалеку. Он передал информацию дежурному.

«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг-1

Через несколько минут молодых людей задержали. Ими оказались 19-летний повар и 23-летний грузчик.

Выяснилось, что первый находится в розыске за уклонение от призыва в армию. В его квартире нашли растительные вещества, предположительно марихуану, трубки и приспособления для курения смесей. По месту жительства грузчика оперативники обнаружили пневматический пистолет, патроны и несколько подсумков для боеприпасов.

«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг-4

Зачем флаг сняли?
– Я не знаю на самом деле. Были какие-то странные убеждения. Мы просто подошли, появилось у знакомого в голове снять флаг. Он меня посадил на плечи, я его снял. Дальше ничего не произошло. Мы его просто рядом поставили. Потом приехали люди в форме, задержали нас. И пошло-поехало.
– Алкоголь употребляли?
– Да.
– Сколько выпили?
– Около литра пива и 0,3-0,5 винного напитка «Сангрия».

«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг-7

Свой поступок молодые люди объяснили алкогольным опьянением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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