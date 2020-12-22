«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг

Новости Беларуси. Продолжается выяснение обстоятельств ситуации, которая произошла 21 декабря в Витебске. Двое местных жителей решили снять государственный флаг со здания маркета на проспекте Черняховского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заметил милиционер отдела Департамента охраны, который был на выходном и случайно оказался неподалеку. Он передал информацию дежурному.