В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку. Она погибла

Новости Беларуси. В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось утром на трассе Борисов – Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. Водитель «Нивы» ехал в сторону Борисова и сбил местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.