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В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку. Она погибла

22 декабря 2020 13:27
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Новости Беларуси. В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе автомобиль сбил пенсионерку. Она погибла-1

Происшествие случилось утром на трассе Борисов – Ошмяны в черте городского поселка Плещеницы. Водитель «Нивы» ехал в сторону Борисова и сбил местную жительницу, которая переходила дорогу вне перехода. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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