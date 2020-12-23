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Базу данных МВД пополнят ещё три человека. Задержали протестующих, которые перекрывали дороги в Молодечно

23 декабря 2020 07:01
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Новости Беларуси. Правоохранители 22 декабря задержали еще троих человек – одних из тех, кто пополнит базу участников несанкционированных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре протестующие перекрыли движение в Молодечно и использовали при этом растяжку. Милиция задержала причастных к этому инциденту 20-летнюю девушку и двух мужчин.  

Базу данных МВД пополнят ещё три человека. Задержали протестующих, которые перекрывали дороги в Молодечно-1

21 ноября 2020 года участвовал в перекрытии проезжей части по улицам Богдана Хмельницкого и Великий Гостинец баннером растяжки. Понимаю и осознаю, что совершил противоправные действия. В своих действиях раскаиваюсь.  

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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