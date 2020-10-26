Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия

Новости Беларуси. Только за неделю пограничники не пустили в страну почти 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютное большинство – на вид словно участники международных соревнований по боевым искусствам. И чего это туристов удачи из Польши, Украины и Литвы потянуло резко к нам? И коронавирус им не помеха.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Абсолютное большинство из них – это крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь.

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На границе неспокойно, особенно на южных рубежах.