Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия

Новости Беларуси. Только за неделю пограничники не пустили в страну почти 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Только за неделю пограничники не пустили в страну почти 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абсолютное большинство – на вид словно участники международных соревнований по боевым искусствам. И чего это туристов удачи из Польши, Украины и Литвы потянуло резко к нам? И коронавирус им не помеха.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Абсолютное большинство из них – это крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь.
КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма
На границе неспокойно, особенно на южных рубежах.
Сводка ГПК. Минувшие выходные, Полесский полигон. Здесь передвижение упрощено, за ягодами и грибами украинцы спокойно ходят в белорусские леса. Но такие «дары» в приграничной зоне не дай бог: 5 гранатометов, 20 гранат, 1 200 патронов к автомату Калашникова, несколько тротиловых шашек. Сейчас украинская погранслужба выясняет, кому адресован груз.