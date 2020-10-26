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Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия

26 октября 2020 18:13
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Новости Беларуси. Только за неделю пограничники не пустили в страну почти 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия-1

Абсолютное большинство – на вид словно участники международных соревнований по боевым искусствам. И чего это туристов удачи из Польши, Украины и Литвы потянуло резко к нам? И коронавирус им не помеха.  

Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:   
Абсолютное большинство из них – это крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь.  

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

На границе неспокойно, особенно на южных рубежах.  

Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия-7

Сводка ГПК. Минувшие выходные, Полесский полигон. Здесь передвижение упрощено, за ягодами и грибами украинцы спокойно ходят в белорусские леса. Но такие «дары» в приграничной зоне не дай бог: 5 гранатометов, 20 гранат, 1 200 патронов к автомату Калашникова, несколько тротиловых шашек. Сейчас украинская погранслужба выясняет, кому адресован груз.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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