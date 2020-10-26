Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?

Новости Беларуси. 26 октября сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 30 протоколов за умышленную блокировку дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, зачастую штрафом не отделавшееся – УК, статья 310 предусматривает в том числе исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы (подробнее здесь). Люди сами звонят и сообщают о нарушении ПДД.

Я на своем автомобиле выехал на МКАД, потом перестроился в среднюю полосу и какое-то время ехал с низкой скоростью, порядка 40-50 километров в час.

Всем поступкам будет дана правовая оценка, даже за так называемый диванный терроризм. Сейчас почти ежедневно выявляют создателей экстремистских Telegram-каналов и тех, кто собирает личные данные на чиновников, журналистов и силовиков.