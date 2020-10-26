Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?

Новости Беларуси. 26 октября сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 30 протоколов за умышленную блокировку дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 октября сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 30 протоколов за умышленную блокировку дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, зачастую штрафом не отделавшееся – УК, статья 310 предусматривает в том числе исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы (подробнее здесь). Люди сами звонят и сообщают о нарушении ПДД.
Я на своем автомобиле выехал на МКАД, потом перестроился в среднюю полосу и какое-то время ехал с низкой скоростью, порядка 40-50 километров в час.
Всем поступкам будет дана правовая оценка, даже за так называемый диванный терроризм. Сейчас почти ежедневно выявляют создателей экстремистских Telegram-каналов и тех, кто собирает личные данные на чиновников, журналистов и силовиков.
Предоставлял информацию о личных данных людей в Telegram-канал […] «Черная книга Беларуси». […] Публиковалась новость, и я брал фамилию, имя, отчество, попытался какие-то данные найти человека.
[…] Предлагали получить средства товарищи, которые находятся за границей, да. То есть он получил, получается так.
[…] Адрес, номер телефона и личный номер.