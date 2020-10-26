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Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?

26 октября 2020 19:12
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Новости Беларуси. 26 октября сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 30 протоколов за умышленную блокировку дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-1

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-3

Кстати, зачастую штрафом не отделавшееся – УК, статья 310 предусматривает в том числе исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы (подробнее здесь). Люди сами звонят и сообщают о нарушении ПДД.  

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-6

Я на своем автомобиле выехал на МКАД, потом перестроился в среднюю полосу и какое-то время ехал с низкой скоростью, порядка 40-50 километров в час.  

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-9

Всем поступкам будет дана правовая оценка, даже за так называемый диванный терроризм. Сейчас почти ежедневно выявляют создателей экстремистских Telegram-каналов и тех, кто собирает личные данные на чиновников, журналистов и силовиков.

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-12

Предоставлял информацию о личных данных людей в Telegram-канал […] «Черная книга Беларуси». […] Публиковалась новость, и я брал фамилию, имя, отчество, попытался какие-то данные найти человека.

[…] Предлагали получить средства товарищи, которые находятся за границей, да. То есть он получил, получается так.

[…] Адрес, номер телефона и личный номер.

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-15

Не только штрафы. Чем грозит умышленная блокировка дорог?-17

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# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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