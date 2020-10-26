Прямой эфир

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

26 октября 2020 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В КГБ 26 октября заявили: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма-1

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Республики Беларусь:   
Преступные действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цели дестабилизации общественно-политической ситуации, устрашения населения, насильственного изменения действующего конституционного строя.  

Неизвестные закрепили проволоку над рельсами на железнодорожных путях

Совершение взрывов, поджогов, других действий, создающих опасность гибели людей или наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации общественного порядка, квалифицируется как акт терроризма. Реакция Комитета государственной безопасности на подобные действия будет соответствующей, как на акты терроризма. Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.  

# КГБ Беларуси # общество # Константин Бычек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»
26 октября 2020 17:03

Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»

Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?
26 октября 2020 16:53

Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок
26 октября 2020 16:24

Остановить производство можно, восстановить очень тяжело. Что говорят рабочие на МАЗ? Выяснял Григорий Азарёнок