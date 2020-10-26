КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

Новости Беларуси. В КГБ 26 октября заявили: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Республики Беларусь:

Преступные действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цели дестабилизации общественно-политической ситуации, устрашения населения, насильственного изменения действующего конституционного строя.

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Совершение взрывов, поджогов, других действий, создающих опасность гибели людей или наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации общественного порядка, квалифицируется как акт терроризма. Реакция Комитета государственной безопасности на подобные действия будет соответствующей, как на акты терроризма. Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.