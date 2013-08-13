Финансовая милиция Беларуси раскрыла теневую схему реализации моторных масел и автозапчастей

Новости Беларуси. Финансовая милиция раскрыла теневую схему реализации моторных масел и автозапчастей. Один из крупнейших оптовых поставщиков за наличные деньги успел сбыть незаконным путем товаров на сумму около 118 млрд рублей. Это лишь одно из громких дел.

В 2013 году экономический эффект от деятельности финансовой милиции превысил 880 млрд. Как отметили 13 августа в комитете Госконтроля, борьба с экономическими преступлениями будет вестись новыми методами. Специалисты уже внесли ряд предложений в соответствующие структуры, например, в Нацбанк.

Кроме того, в ближайшее время планируются внести изменения в Уголовный Кодекс. Главные задачи, которые ставит перед собой ведомство, – предотвращение лжепредпринимательства. Сегодня оно распространено в основном в торговле. Кроме того, принимаются все меры по возвращению валютной выручки из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Непонятна позиция руководителей предприятий, которые прибегают к услугам этих лжеструктур. Все денежные средства, которые мы арестовываем на счетах, – это деньги именно этих предприятий. Все равно не сегодня – завтра придет финансовая милиция либо налоговая инспекция и изымет причитающиеся налоги в бюджет, только уже в двойном-тройном размере.

Сергей Дробышевский, заместитель начальника оперативно-аналитического управления департамента финансовых расследований:

По некоторым оценкам аналитиков, только на счетах оффшорных компаний за рубежом находится порядка 20-30 трлн долларов. То есть это те электронные кошельки, куда в свое время были выведены деньги с использованием услуг тех же лжепредпринимателей.