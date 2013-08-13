В Минской области в жилом доме взорвался газовый баллон. Людей спас местный житель

Новости Беларуси. В Несвижском районе сварщик спас двух сельчан на пожаре. В одном из жилых домов деревни Лазовичи взорвался газовый баллон. К месту пожара сразу же были направлены три отделения спасателей-пожарных. По прибытии к месту вызова дом горел изнутри. К счастью, никто не пострадал.

Местный житель, сварщик по профессии, через окно вытащил хозяина усадьбы и его гостя. В момент взрыва они спали в одной из комнат. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации газовых приборов. По словам хозяина усадьбы, он оставил без присмотра еду на газовой плите, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.