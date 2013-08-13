Минчанин приговорен к штрафу в 7 млн рублей за оскорбление сотрудников милиции в Интернете

Новости Беларуси. Выражаясь нелитературно или 7 миллионов за виртуальное хамство. В Беларуси впервые наказали Интернет-грубияна. Им оказался заведующий литературно-драматической частью одного из столичных театров.

В сети он нелицеприятно высказался в адрес столичных правоохранителей, в том числе и погибшего при исполнении служебных обязанностей прапорщика милиции.

Признать свою вину пользователь форума отказался, а собственные выражения назвал вполне приемлемыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Негативный отзыв на форуме появился ещё в конце мая. Оскорбительные слова были написаны в отношении сотрудников Фрунзенского РУВД. В том числе и в адрес погибшего при исполнении служебных обязанностей прапорщика милиции Игоря Иванчика. В течение недели оперативники установили личность Интернет-грубияна.

Интернет-нарушитель свою вину не признал. Это стало очевидно с самого начала судебного процесса. Вместо извинений — лишь ссылки на составителей словарей русского языка. Как раз-таки в доказательство использования «литературно допустимых», по мнению мужчины, слов по отношению к сотрудникам РУВД.

Виновником того самого нашумевшего дела, которое облетело весь интернет, оказался 35-летний минчанин, заведующий литературно-драматической частью одного из столичных театров и одновременно преподаватель белорусского университета.

На своём блоге форумчанин потом напишет: с белорусской милицией он столкнулся в начале мая, когда вместе со своей женой подвергся нападению. Прибывшие работники милиции вели себя грубо и бестактно, оскорбляли его и жену.

По словам представителей МВД, оскорбления в адрес милиционеров появились 28 мая в 7:32 на одном из белорусских Интернет-порталов. Мужчина надеялся на безнаказанность и вседозволенность в виртуальном пространстве, получилось наоборот. К слову, к ответственности некорректного форумчанина в Беларуси привлекли впервые. Постановления уже вступили в законную силу.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

В своих оскорбительных выражениях комментатор коснулся непрофессионализма сотрудников милиции, их внешнего вида, а также охарактеризовал составляющую по вежливости, культуре речи. Были достаточно жесткие выражения.

Суд, выслушав доводы обеих сторон, все-таки признал мужчину виновным в совершении двух административных правонарушений. Это «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных полномочий», а также оскорбление, когда потерпевшим выступала вдова погибшего милиционера.

Сам форумчанин вину не признал. Даже перестал появляться на судебных заседаниях. Правда, заплатить установленный штраф за административные правонарушения ему всё равно придётся.