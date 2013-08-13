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В Судане повстанцы захватили российский вертолет Ми-8 с украинцами и местным жителем на борту

13 августа 2013 17:01
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Новости Судана. В суданском регионе Дарфур повстанцы захватили вертолет Mи-8 российской компании, который работал по контракту с миссией миротворцев ООН. Из-за технической неисправности машина совершила аварийную посадку недалеко от города Нияла. На борту, как выяснилось, были трое членов экипажа – двое граждан Украины и местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый подобный инцидент с российскими вертолетами, работающими по контракту с миссиями ООН в регионе. Так, в декабре 2012 года был сбит Ми-8 в Южном Судане. Тогда погибли четыре члена экипажа – граждане России.

# происшествия # Захват заложников

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