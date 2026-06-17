Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте

Автобус с белорусскими детьми – это ребята из футбольной команды – был атакован украинским беспилотником в Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята следовали в Геленджик. Однако практически в самом начале маршрута, в центре Брянской области, в районе населенного пункта Рудня, произошла эта самая атака. Наибольший удар пришелся на переднюю и правую стороны автобуса. Женщина, сопровождавшая детей, погибла. В больницах областного центра сейчас находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель. В Брянск направлены бригады белорусских медиков республиканского уровня. Сейчас они работают в тандеме с российскими коллегами. Тем временем непострадавшие ребята, которые сейчас временно размещены в городе Почеп, уже к ночи смогут вернуться домой в Беларусь. Несколько часов назад автобус за ними выехал в Брянскую область. Итак, бесчеловечный поступок, циничный акт терроризма, прямой вызов международному гуманитарному праву – в такой плоскости сегодня звучат комментарии экспертов и обычных людей. Произошедшее сегодня решительно осудил белорусский МИД. Возбуждено уголовное дело. Хроника этого дня от нашего гомельского корреспондента Анны Корольчук. Новостей из Брянской области с тревогой ждут в десятках семей, в их числе Екатерина Журенок. Ее сыновья – Даниил и Константин – были среди пассажиров расстрелянного беспилотником автобуса.

Екатерина Журенок, жительница Речицы:

Мои дети не пострадали, с ними все хорошо, они сейчас в Почепе, их разместили в школе, накормили, оказывают психологическую помощь. Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №2 не первый год отправляются в такие поездки. Никаких сомнений по поводу безопасности маршрута не было и в этот раз.

Юрий Ануфриев, директор ДЮСШ №2 Речицкого района:

В составе отдыхающих были в том числе и наши спортсмены, учащиеся, в количестве 28 человек, со своими семьями. Также три тренера-преподавателя, находящиеся в отпуске, тоже со своими семьями поехали оздоравливаться в город Геленджик. В результате атаки погибла женщина, которая сопровождала ребят. Она супруга одного из тренеров команды, который сам сейчас находится в тяжелом состоянии. Еще 7 пассажиров автобуса получили ранения и были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области:

Двое детей в состоянии средней тяжести находятся в брянской больнице. Еще двое детей – легкая степень, легкие ранения, мы их готовим к отправке на Родину, в Беларусь. Взрослый мужчина с двумя детьми – мы еще будем продолжать заниматься. Подробности. Запланировано проведение телеконсультаций со специалистами Российской детской клинической больницы. Кроме того, в Брянск направлены бригады белорусских медиков. Читайте здесь. Удар украинского беспилотника был целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Еще одно уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Беларуси. На место теракта выехали наши следователи, их сопровождают сотрудники МЧС и ГАИ. Пока специальные службы, медики и правоохранители двух стран оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, эта трагедия эхом отозвалась в сердцах тысяч людей. Они выражают глубокие соболезнования семье погибшей и направляют слова искренней поддержки землякам, попавшим в беду. Слов нет, трагедия, с которой связаны дети, – это вдвойне страшно, больно. Огромные соболезнования всем пострадавшим. Если мы как-то сможем помочь и поддержать всех, кто был в этом месте и в этой трагедии, кто пострадал, мы рядом.